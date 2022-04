Sampdoria, Mourinho ammirato: "I tifosi blucerchiati sono innamorati della loro squadra"

di Redazione

Il tecnico chiede il massimo alla Roma: "Lo stadio di Marassi è bellissimo, Giampaolo è un tecnico bravo, e loro hanno bisogno di punti per la salvezza"

Josè Mourinho non si fida.

Chiede alla sua Roma il massimo impegno in vista della partita di Marassi: "Dobbiamo pensare alla Sampdoria, a quel bellissimo stadio e alla difficoltà contro un tecnico bravo come Giampaolo, pensiamo ai tifosi blucerchiati innamorati della squadra e pensiamo alla squadra che ha bisogno di punti per la salvezza. Se vogliamo vincere, sappiamo che sarà difficile perché non possiamo giocare sotto il nostro potenziale, dobbiamo giocare bene per vincere".