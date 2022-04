Sampdoria, Giampaolo è sicuro: "La Sud gremita ci darà la spinta"

Marco Giampaolo inquadra la sfida con la Roma in programma domani alle 18. «La vittoria di Venezia ci ha portato in dote tre punti importanti per inseguire il nostro obiettivo ma è già dimenticata – dichiara Giampaolo dalla sala stampa del “Mugnaini” di Bogliasco alla vigilia del match con i giallorossi -. La pausa per le nazionali porta inevitabilmente con sé un dispendio di energie fisiche e mentali: viaggi, impegni, c’è chi ha ottenuto la qualificazione al Mondiale chi è rimasto fuori. Ora però bisogna rimettere al primo posto solo la Samp».