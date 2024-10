Sampdoria-Mantova 1-0 (live): la sblocca Kasami su assist di Tutino

Sampdoria in cerca di continuità, dopo la vittoria di Cesena, al "Ferraris" contro il Mantova dell'ex Davide Possanzini. Rientra Vismara tra i pali, dopo l'ultima prova incerta in trasferta. Torna titolare anche Simone Romagnoli, fermo dal problema accusato nei primi minuti di Modena-Samp.

Ecco le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (3-5-2): P. Vismara, A. Riccio, S. Romagnoli, B. Bereszynski, L. Venuti, L. Benedetti, M. Meulensteen, P. Kasami, N. Ioannou, G. Tutino, M. Coda

A disposizione: A. Bellemo, A. Ferrari, A. Akinsanmiro, E. Pedrola, F. Depaoli, F. Borini, G. Yepes Laut, M. Silvestri, N. Sekulov, S. Ghidotti, S. Giordano, S. Vulikic

All: Sottil Andrea

MANTOVA (4-2-3-1): M. Festa, T. Maggioni, F. Brignani, A. Redolfi, C. Bani, S. Trimboli, S. Burrai, D. Bragantini, D. Wieser, F. Ruocco, A. Debenedetti.

A disposizione: A. Fiori, E. Panizzi, F. Artioli, F. Galuppini, G. Fedel, L. Mancuso, L. Sonzogni, M. Solini, M. Muroni, M. Aramu, S. De Maio, S. Cella

All: Possanzini Davide

PARTITI! - Samp in classica divisa blucerchiata con calzoncini e calzettoni bianchi, manovra il primo pallone attaccando verso la Sud, finalmente tornata a vita dopo lo stop contro la Juve Stabia. Mantova che risponde in completo giallo con inserti verdi.

1' - Subito occasione per Kasami! Prima iniziativa del match blucerchiata: il mancino del centrocampista svizzero è respinto da Festa.

7' - Samp aggressiva sulla prima costruzione degli ospiti, ma si vede anche il Mantova: Burrai chiama in causa Vismara, il portiere respinge ed è angolo, il primo della partita.

8' - Ammonito Redolfi, che sgambetta Ioannou dopo una bella discesa del cipriota in contropiede.

13' - Dopo quattro angoli mantovani consecutivi, arriva un'azione doriana: Meulensteen lancia profondo Coda, che ha spazio e può alzare la testa. Il bomber vede l'inserimento di Benedetti, che controlla ed entra in area, ma il suo esterno destro è largo sul fondo.

17' - Due corner per la Samp, che sul secondo trova la chance più nitida per il vantaggio. E' Romagnoli a sciupare l'occasione, colpendo il palo di testa a botta sicura. Sugli sviluppi, ammonito Venuti per un intervento in ritardo mentre la difesa avversaria cercava di spazzare la propria area di rigore.

23' - Altra buona occasione Samp: stavolta è Venuti a non trovare lo specchio di testa, dopo un'azione impostata da Bereszynski e rifinita da Benedetti. Doria che spinge ma non punge, serve sbloccare la partita perché il Mantova è squadra ordinata e concreta.

34' - Ancora Samp pericolosa, stavolta è Tutino a provarci dal limite dell'area: il sinistro del numero 10 è centrale, Festa respinge.

43' - Mantova vicinissimo al vantaggio: testa di Wieser e super intervento di Vismara a salvare la Samp. Un minuto dopo è ancora il portiere blucerchiato a tenere a galla i suoi, respingendo alla grande una conclusione davvero ravvicinata di Debenedetti.

FINE PRIMO TEMPO - Sampdoria bene per la prima mezz'ora, tenendo alto il ritmo e sfiorando a più riprese il vantaggio. Mantova che esce alla distanza e va vicino due volte al gol dell'uno a zero: Coda e compagni possono ringraziare Vismara per due ottimi interventi.

SI RIPARTE - E' adesso il Mantova ad attaccare verso la Gradinata Sud. Nei blucerchiati due cambi: dentro Akinsanmiro e Depaoli per Benedetti e Venuti.

56'- Samp che ci prova con una discesa di Depaoli, ispirato da un preciso lancio di Meulensteen. Il cross basso dell'esterno doriano arriva a Tutino dopo un paio di rimpalli: il numero 10 però non vede la sovrapposizione di Kasami, solo davanti a Festa, e conclude malamente sul fondo. Samp che non ha ancora cambiato ritmo, Mantova più lucido e tranquillo.

61' - GOL DELLA SAMP! KASAMI! - Stavolta Tutino vede Kasami e lo serve bene al limite dell'area: esterno del numero 10, botta al volo di sinistro del numero 14 sul secondo palo! Doria avanti, ma Mantova sempre pericoloso. Poco prima del vantaggio doriano aveva sfiorato il vantaggio, bloccato da due parate di Vismara.

65' - Insiste la Samp: Akinsanmiro porta palla, serve Kasami sulla trequarti avversaria e da qui il pallone arriva morbido per Coda. L'attaccante colpisce al volo di destro, è bravo Festa a respingere in angolo. Mantova che intanto ha cambiato due uomini: fuori Debenedetti e Wieser, dentro Mancuso e l'ex genoano Aramu.

72' - Giocata preziosa di Tutino, che lancia Ioannou in campo aperto: l'esterno cipriota arriva in area palla al piede, poi si fa ingolosire dal tiro, ma la conclusione è imprecisa. Intanto Sottil richiama l'autore del gol, Pajtim Kasami, e dentro Alessandro Bellemo.

79' - Coda spreca il match point: bel cross di Depaoli che pesca il bomber blucerchiato a pochi passi dalla porta mantovana. Il colpo di testa però è centrale e facile preda di Festa. Il Mantova intanto ha effettuato altri due cambi, fuori Maggioni e Bragantini, dentro Fedel e Galuppini.

82' - Ultimi cambi per parte. Sottil manda in campo Sekulov e Giordano al posto di Coda e Ioannou, Possanzini richiama Ruocco per inserire Fiori.