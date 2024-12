Sampdoria, Leonardi e il primo gol da professionista: "Un sogno che si avvera"

Simone Leonardi, 19 anni, due partite in prima squadra con la Sampdoria, durante l'ultima ha trovato il suo primo gol da professionista siglando il 3-3 contro il Catanzaro, salvando i blucerchiati da un'altra sconfitta interna.

Il gol del baby attaccante è l'unica nota lieta per una Samp profondamente in crisi. Il giocatore ha espresso tutta la sua gioia in un post di Instagram: per lui è un sogno che si avvera, punto di partenza della sua carriera da giocatore professionista.

Il post - Ho iniziato il mio percorso nel settore giovanile della Sampdoria a 14 anni. Da quando ho indossato per la prima volta questa prestigiosa maglia mi sono prefissato l’obiettivo di far parte della prima squadra.

Ho esordito a Marassi a soli 19 anni ed ho fatto gol sotto la gradinata Sud.

L’emozione di vedere tutto lo stadio gioire per il mio gol e sentire acclamare il mio nome rimarrà per sempre impressa nel mio cuore.

Il mio sogno da bambino si è avverato. Continuerò a vestire questa maglia onorando la sua storia e sperando di fare impazzire di gioia questi straordinari tifosi che sono e saranno la mia Forza.

Ringrazio il presidente,i compagni di squadra e tutte le persone che mi sono state vicino in questi 6 anni lunghissimi

Ringrazio @gianlucavirzi_agentesportivo per aver sempre avuto fiducia in quel “bambino di quartiere” ringrazio tutta la mia famiglia per tutti i sacrifici fatti.Sono fiero di far parte del mondo @sampdoria