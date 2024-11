Sampdoria, Leonardi evita un'altra sconfitta al "Ferraris": con il Catanzaro (in dieci) finisce 3-3

Sei gol ed emozioni da una parte e dall'altra, in una partita in cui è successo di tutto. Finisce 3-3 Sampdoria - Catanzaro, con i blucerchiati che vengono raggiunti due volte e subiscono addirittura la rimonta - tripletta di Iemmello - ma vengono salvati in extremis dal classe 2005 Leonardi.

Fischi a Sottil e alla squadra al triplice fischio, pesante la contestazione da parte della tifoseria blucerchiata. Dagli spalti si sente il coro "Non uscite di qua", proveniente dalla Gradinata Sud.

LA PARTITA

Nessuna conclusione nei primi dieci minuti di gara, squadre reattive con la Sampdoria più presente nella metà campo avversaria. Al 12' Silvestri scalda i guanti bloccando in presa sicura il tentativo di Pontisso. Pericolosa la Samp al 14', buona girata di La Gumina che finisce larga sul fondo: l'attaccante aveva controllato bene il pallone sulla sponda di Akinsanmiro.

Al 16' la punizione di Pontisso che va direttamente in porta, Silvestri smanaccia e respinge con un po' di difficoltà. Al 24' l'azione insistita della Samp che chiude con la conclusione di Meulensteen, tiro strozzato e facile per Pigliacelli. Sul cross precedente Tutino si era coordinato bene lisciando tuttavia il pallone.

Alla mezz'ora di gioco Sekulov spreca un ghiotto contropiede, allungandosi troppo il pallone all'ultimo. Ammonito poi Ioannou per intervento falloso.

Brivido per il Catanzaro, La Gumina al 38' gira bene sul cross di Akinsamiro ma non trova lo specchio.

Al 42' sblocca la Samp con Sekulov, che segna il primo gol in campionato alla prima da titolare: Venuti recupera un pallone che sembrava perso, palla sui piedi di Akinsanmiro che trova La Gumina, la girata dell'attaccante viene deviata da Petriccione ma da due passi c'è l'ex Juventus che insacca. 1-0 Samp!

Sulle ali dell'entusiasmo la Samp conquista un calcio di punizione e provoca l'ammonizione di Pompetti. Calcia da lontano La Gumina, palla bloccata da Pigliacelli. Il primo tempo si chiude dopo un minuto di recupero.

SECONDO TEMPO

Al 49' ancora attivo Sekulov che conquista un calcio d'angolo, ma al 53' pareggia il Catanzaro con Iemmello: cross di Pontisso dalla destra, pallone che arriva al centro dell'area e Iemmello con la punta batte Silvestri

Calcio di rigore per la Sampdoria al 57': l'arbitro Tremolada visiona le immagini al VAR per un episodio su corner, viene poi punito un tocco di mano di Bonini. Dal dischetto non sbaglia Tutino, che spiazza Pigliacelli. Blucerchiati di nuovo in vantaggio

Al 66' nuovo check e nuovo calcio di rigore, questa volta per il Catanzaro: l'arbitro Tremolada decide per la massima punizione per un contatto fra Ferrari e Buso. Iemmello realizza il penalty con un pallonetto delizioso e riporta la parità in campo

E' tripletta per Pietro Iemmello: il Catanzaro ribalta la gara e si porta in vantaggio: la punizione calciata da Pompetti trova la testa del numero 9 giallorosso, che batte ancora Silvestri. Clamoroso al Ferraris

Blucerchiati in superiorità numerica per gli ultimi dieci miniti: espulso infatti Pompetti per doppia ammonizione dopo un fallo su Pedrola.

Grande conclusione di Pedrola dal limite, Pigliacelli si distende e dice di no all'86'. Poi contatto sul corner successivo in cui finisce a terra Tutino: per l'arbitro non c'è nulla.

Pareggio al 90' della Samp! Zampata del classe 2005 Simone Leonardi che batte Pigiacelli da pochi passi. Ioannou tiene vivo un pallone crossato da Depaoli, destro di Leonardi che trova l'opposizione di Bonin, palla che rimane lì e proprio Leoanrdi è il più lesto a insaccare. Primo gol tra i professionisti

Sampdoria a un passo dal clamoroso nuovo vantaggio: gran lavoro di Leonardi da sinistra, cross basso per Tutino che tutto solo non trova lo specchio con il piatto destro. A centimetri la Samp dal 4-3.

SAMPDORIA (4-2-3-1) Silvestri, Venuti (dall'80' Benedetti), Ferrari, Riccio, Ioannou; Yepes (dall'80' Kasami), Meulensteen; Akinsanmiro (dal 74' Depaoli), Tutino, Sekulov (dal 68' Pedrola); La Gumina (dal 74' Leonardi) All. Sottil

CATANZARO (3-5-2) Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Seck (dal 55' Compagnon), Pontisso, Pompetti, Petriccione (dall'80' Koutsoupias), Ceresoli (dal 60' D'Alessandro); Biasci (dal 60' Buso), Iemmello (dall'80' Pittarello) All. Caserta

Ammoniti: Ioannou, Leonardi, Depaoli (S); Pompetti (CT)

Espulsi: Pompetti (CT) per doppia ammonizione