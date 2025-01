Sampdoria, Lanna: "Vialli sognava di riproporre il modello Mantovani 4.0"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Luca aveva progetti per la Sampdoria, sognava di rilanciare il modello Mantovani ovviamente adattandolo alle problematiche dei tempi nostri, una sorta di progetto 4.0. Quando nel 2019 stava per prendere la società, aveva voluto sapere tutto. La sua presenza è viva in me, non c'è un giorno che non pensi a Vialli".

Lo ha raccontato Marco Lanna, ex presidente di recente ed ex calciatore dell'epoca d'oro blucerchiata. Ecco la lunga intervista in onda a Forever Samp su Telenord, rilasciata alla presentazione della mostra di cimeli organizzata dal Museo Samp Doria ai Giardini Luzzati di Genova.









