Sampdoria, Lanna lancia "Legends" nel nome di Vialli: l'esclusivo club delle stelle della storia blucerchiata

«Questo progetto è uno di quelli che ho condiviso con Luca negli ultimi mesi: ne abbiamo parlato a lungo, l’ho pensato e sviluppato insieme a lui. Ed è proprio ricordando una leggenda come Vialli che oggi vogliamo presentarlo al pubblico». Con queste parole, sentite e sincere, il presidente Marco Lanna lancia ufficialmente Legends, l’esclusivo club blucerchiato che racchiude i protagonisti della storia dell’Unione Calcio Sampdoria dal 1946 ad oggi.

Vincitori dello Scudetto 1990/91, collezionisti di almeno 250 presenze, marcatori di almeno 40 gol in partite ufficiali. Sono questi i criteri che hanno decretato la prima lista di 44 calciatori entrati di diritto nella hall of fame blucerchiata. Una lista che è destinata ad ampliarsi tramite votazioni social da parte dei tifosi e per espressa volontà dello stesso presidente che, ogni anno solare, si riserverà di scegliere personalmente una Legend da aggiungere all’elenco.

«Chi ha indossato la maglia più bella del mondo conosce il senso di appartenenza blucerchiato e lo porta sempre con sé – ha proseguito Lanna -. Non abbiamo futuro senza una memoria collettiva condivisa ed è questo il motivo che ci spinge a coinvolgere le nostre Legends nelle vita e nelle iniziative del club, soprattutto quelle a carattere benefico. La responsabilità sociale ha accompagnato la Sampdoria fin dalla sua fondazione e l’obiettivo è quello di continuare questa mission tanto cara allo stesso Vialli».

«Ringrazio le aree Comunicazione e Marketing e tutti coloro che, lavorando incessantemente nelle ultime settimane, mi hanno dato la possibilità di poter presentare il progetto nonostante il momento particolare – conclude il presidente -. I prossimi saranno giorni in cui celebreremo ancora Luca e saremo insieme: società, squadra, Legends e tifoseria ci uniremo nuovamente sabato alla messa in sua memoria e domenica allo stadio “Ferraris”. L’invito ai sampdoriani è quello di partecipare numerosi, per onorare la memoria di un grande uomo e campione e per rinsaldare un connubio indissolubile, sostenendo i ragazzi sul campo in una partita davvero importante».