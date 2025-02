Sampdoria, la "nuova" difesa al collaudo del Modena

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Antivigilia di campionato per la Sampdoria, che dopo la sofferta vittoria sul Cosenza tenterà sabato alle 17,15 di ripetersi contro il Modena per allontanarsi dalle sabbie mobili, anzi mobilissime, nelle quali si trova impantanata. Semplici recupera i tre squalificati Curto, Venuti e Bellemo. Il primo potrebbe scendere in campo dall'inizio in una difesa rivoluzionata con Ferrari e l'altro neo acquisto Altare. Una retroguardia, come si dice in questi casi, di categoria rispetto a quella decisamente più sperimentale con Riccio, Meulensteen e Vulikic, titolari sino a poco tempo fa. Ora ci sono anche alternative di un certo livello: lo stesso Veroli, e Bereszinsky che si avvicina al rientro in gruppo.

Resta l'emergenza tra i pali, dove i portieri ora sono quattro ma due - Ghidotti e Perisan - rimangono fermi ai box. Per l'ex Empoli, tra l'altro, si profila un'assenza piuttosto lunga mentre Ghidotti potrebbe accorciare i tempi di recupero. Intanto sabato toccherà a Cragno indossare i panni del sesto portiere titolare della stagione con il giovane Nicolò Chiorra in panchina.

Venuti prenderà il posto dello squalificato Depaoli sulla corsia di destra. Buone notizie per il centrocampo, sia Akinsanmiro che Meulensteen sono a disposizione, quindi la scelta per Semplici è piuttosto ampia. Davanti Niang sarà di certo confermato dopo la buona prova con il Cosenza, possibile esordio per il neo acquisto Abiuso mentre resta da capire come Semplici intenderà gestire Massimo Coda, se come titolare o riserva di lusso.

Sampdoria-Modena sarà diretta da Dionisi dell’Aquila, con Gualtieri e Doveri al Var. Sabato diretta a Stadio Goal, in onda su Telenord, a partire dalle 16,45.

