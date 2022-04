Sampdoria, la gioia di Lanna: "Un'emozione unica, che non avevo provato nemmeno da calciatore"

di Marco Innocenti

Così il presidente dopo la vittoria nel Derby: "Le critiche a Giampaolo e Audero? Ci sta ma sono due professionisti che stanno facendo bene il proprio lavoro"

"Un'emozione unica, che non avevo mai provato nemmeno da calciatore". Così il presidente Marco Lanna che, dopo il derby vinto dalla sua Sampdoria grazie al goal di Sabiri al 25' del primo tempo, è stato festeggiato dai tifosi blucerchiati rimasti fuori dal Ferraris in attesa del passaggio del pullman della squadra. "Tanta sofferenza - ammette Lanna - Ora manca ancora qualche punto e dobbiamo restare concentrati per questo finale di campionato. Bravissimi tutti perché hanno fatto la gara giusta, quella che dovevano fare, senza farsi prendere troppo dalla tensione di una partita così importante"

"Il rigore? La tensione era alle stelle ma è stato bravissimo Emil a parare". Proprio Audero, che insieme a Giampaolo è stato oggetto spesso di critiche. "Ma nel calcio ci sta - spiega Lanna - Sono due professionisti che stanno facendo un ottimo lavoro. Cosa mi resterà di questo derby? Il finale con tutti i ragazzi sotto la Gradinata a festeggiare con i nostri tifosi. E' la fotografia che mi porterò sempre nel cuore".