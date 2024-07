Sampdoria in viaggio, si parte dalla maglia: accordo triennale con un nuovo sponsor

ROMA - La Sampdoria torna “romana”, almeno in uno degli sponsor di maglia. Nella cornice del quartiere Ostiense della Capitale, il Presidente Matteo Manfredi e l’ad Raffaele Fiorella hanno presentato la nuova partnership per il retro della divisa blucerchiata, l’agenzia Idee per viaggiare con sede a due passi dalla Garbatella. Accordo triennale e “ispirazione internazionale”, almeno per la promozione del marchio.

Ma è l’altra promozione quella che chiedono i tifosi Doriani: a precisa domanda, Manfredi non si è sbilanciato sull’immediato ritorno in Serie A, insistendo invece sulla necessità di ricostruire la società nelle sue strutture e nelle sue figure chiave. Domani la presentazione del nuovo direttore sportivo Pietro Accardi andrà in questa direzione, mentre a seguire verrà scoperto il cammino dei ragazzi di Pirlo, con l’ufficializzazione del calendario di Serie B per il 2024-25.