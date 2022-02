Sampdoria, i convocati di Giampaolo per l'Atalanta: ci sono Sensi e Giovinco

di Marco Innocenti

Oltre agli infortunati, gli unici indisponibili in casa blucerchiata sono gli squalificati Candreva e Bereszynski

Terminato anche l'allenamento di rifinitura al "Mugnaini" di Bogliasco e così Marco Giampaolo ha diramato la lista dei 21 convocati per la trasferta della Sampdoria in casa dell'Atalanta, in programma domani, lunedì, alle 20.50. Indisponibili gli infortunati Askildsen, Gabbiadini e Damsgaard, oltre agli squalificati Candreva e Bereszynski.

Ecco i giocatori convocati dal tecnico blucerchiato:

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Colley, Conti, Ferrari, Magnani, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Ekdal, Rincón, Sabiri, Sensi, Thorsby, Trimboli, Vieira.

Attaccanti: Caputo, Giovinco, Quagliarella, Supriaha.