Sampdoria, i 70 anni di Enrico Nicolini: il video con gli auguri del mondo del calcio e della tv

Da Gigi Buffon a Luca Toni, da Massimo Palanca a Claudio Ranieri, da Antonio Cassano a Francesco Flachi, da Claudio Onofri a Walter Alfredo Novellino e Beppe Iachini e via tutti gli altri amici del mondo del calcio e della televisione, dove è stato ed è protagonista da quasi 70 anni, quanti ne ha compiuto oggi, giorno del suo compleanno a cifra tonda: tanti auguri a Enrico Nicolini, giocatore, allenatore, opinionista, amico.

La trafila nella Sampdoria - dov'era soprannominato il Netzer di Quezzi, per via dell'origine della madre e del quartiere dove viveva - poi l'esordio proprio nel derby della rovesciata di Maraschi, quindi una lunga carriera tra Catanzaro, Napoli, Ascoli e Bologna, dove in tre squadre su quattro è diventato capitano, a dimostrazione di un carattere indomito. In panchina tante esperienze soprattutto in serie C e poi la collaborazione con Carletto Mazzone e Andrea Mandorlini tra Brescia, Verona, Cluj in Romania. Con Mandorlini non andò al Genoa "per rispetto dei tifosi blucerchiati e anche di quelli rossoblu".

Tra un campo e l'altro, anche l'avventura televisiva dove Enrico Nicolini commentatore si distingue per le sue analisi competenti, dettagliate, spesso pungenti, ma rispettose del ruolo di quelli che considera sempre colleghi, calciatori e allenatori. Perché il suo mondo è lì, su quel rettangolo verde dove iniziò prestissimo a navigare dopo essersi diplomato all'Istituto Nautico.

Oltre, naturalmente, alla sua famiglia che oggi lo festeggia e che da un'idea della figlia Jessica, giornalista e sua prima tifosa, ha prodotto il video di AUGURI che vi proponiamo con l'affetto di tutta Telenord, la sua seconda casa.

