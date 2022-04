Sampdoria, Giampaolo: "Non posso essere insoddisfatto della prestazione"

di Marco Innocenti

"Partita equilibrata poi la Roma ha qualcosa in più di noi ed è stata più cinica. L'atteggiamento collettivo non mi è dispiaciuto"

Un ko che pesa sulla classifica e sul morale, quello patito dalla Sampdoria nel match interno contro la Roma. Marco Giampaolo, nella sua analisi post gara, non se la sente di colpevolizzare i suoi giocatori. “Posso dire che abbiamo fatto la gara che doveva fare – ha spiegato Giampaolo a fine gara - Non posso essere insoddisfatto della prestazione anche se è mancato il risultato. Nella partita ci siamo stati poi la Roma ha qualcosa in più ma siamo riusciti a mascherarlo e a concedere poco. Ai punti e nei contenuti globali credo sia stata una partita equilibrata. Ci aspettavamo un risultato diverso però a me l'atteggiamento collettivo non è dispiaciuto al netto di qualche errore tecnico in più”.

“Se si poteva fare di più? Forse sì – ammette Giampaolo - ma anche la Roma non è che abbia tirato molto più di noi. E la Roma è una squadra di grande qualità ma ha vinto perché ha sfruttato meglio l'occasione che le è capitata”. E sull'uscita di Sensi: “Deve crescere ancora e quando ho messo Quagliarella ho scelto di tenere in campo Sabiri perché è bravo tra le linee. Volevo alterare il loro equilibrio difensivo e Sabiri mi dava qualcosa in più da questo punto di vista rispetto a Sensi”.