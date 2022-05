Sampdoria, Giampaolo fa la conta a centrocampo: tanti in dubbio

di Edoardo Cozza

Ekdal e Thorsby sono in dubbio e anche Sensi potrebbe non recuperare in vista della gara con i viola di Italiano: ecco tutte le alternative

La Sampdoria giocherà la partita di lunedì alle 18.30 contro la Fiorentina conoscendo i risultati delle altre squadre in lotta per la salvezza: potrebbe essere un vantaggio, se i risultati fossero favorevoli alla causa blucerchiata, o uno svantaggio, se per la squadra di Giampaolo ci fosse l'obbligo di vincere in seguito a risultati sfavorevoli.

Il tecnico, intanto, deve fare i conti con un centrocampo quasi ai minimi termini: Ekdal e Thorsby sono in dubbio e anche Sensi potrebbe non recuperare in vista della gara con i viola di Italiano. Ecco perché iniziano a essere esaminate soluzioni alternative: fermo restando l'impiego di Vieira e Rincon, a completare il terzetto di centrali di centrocampo potrebbe essere Sabiri che, a quel punto, lascerebbe un vuoto sulla sinistra: a colmarlo potrebbe essere Augello, con l'inserimento di Murru in difesa, o Damsgaard, che sta dando ottimi segnali negli ultimi allenamenti.

Anche in attacco qualche grattacapo: Caputo non è al meglio, Quagliarella si scalda per partire dall'inizio.