Sampdoria, Giampaolo: "Dobbiamo fare mea culpa, ma non possono vendere Colley"

Le parole di Marco Giampaolo dopo la pesante sconfitta di Salerno:

"Partita bucata e incommentabile. Giocata con più di un pizzico di presunzione. Una squadra come la nostra non può permettersi di sbagliare questa prestazione, soprattutto quando impieghi sudore e fatica per crearti credibilità contro le due squadre forti nelle prime giornate di campionato. Dobbiamo fare un mea culpa. È una sconfitta pesante per il punteggio e mina la nostra credibilità. Non riesco nemmeno a commentarla sul piano tecnico".

Poi commenta le voci su un possibile addio di Colley corteggiato dal Maiorca:

"Non è una cosa che posso gestire io, se sono mentalmente distratti non posso farci niente. Non posso perdere altri calciatori, altrimenti saremo meno competitivi. Già troppi elementi sono andati via. Colley è la colonna della difesa, non possono togliermelo il 28 o il 29 di agosto. E comunque non sono le voci di mercato a poter spiegare lo 0-4 di oggi".

Per finire una considerazione sul turno infrasettimanale contro la Lazio a Marassi:

"Né fortuna e né opportunità. È una partita contro un avversario forte, fortissimo. Bisogna pensare e capire che quando si fanno prestazioni di alto livello contro squadra forti pensi inconsciamente che sia più facile. Ma non c’è nulla di facile e se arrivi impreparato le partite le perdi. Non ci sono grandi differenze. Non funziona così il calcio".