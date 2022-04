di Tiziana Cairati

In tribuna il Presidente della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci

Pronti via, il derby è ormai questione di minuti. Una fotogallery dei genoani e sampdoriani in arrivo allo stadio Ferraris per la partita dell'anno. In tribuna autorità a vedere la sfida cittadina anche il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco della città Marco Bucci.

Galleria