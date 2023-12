Sampdoria, Esposito: "Pagato caro un errore, poi grande reazione"

Con il quinto gol del suo campionato Sebastiano Esposito ha evitato la seconda sconfitta consecutiva alla Sampdoria, che in casa contro il Bari ha portato a casa in extremis l'ultimo punto del suo 2023.

Il giovane attaccante ha parlato così nel post partita: "Fare gol è sempre bello, mi sono contenuto perchè i tifosi del Bari mi hanno dato tanto l’anno scorso e non bisogna mai dimenticare quando i tifosi ti danno tanto, e bisogna avere rispetto. Probabilmente i tifosi del Bari mi hanno dato molto di più di quello che ho dato io a loro"

Ancora Esposito: "Sto cercando di trasmettere tutto me stesso per i compagni, magari c’è qualcuno in difficoltà e bisogna aiutarlo perchè magari sarò io in difficoltà un domani e ci sarà qualcuno che mi aiuterà. Detto ciò dobbiamo fare di più perchè nelle ultime due partite in casa dovevamo fare più punti"

Sulla prestazione: "Rispetto alla scorsa partita dove abbiamo speso più energie siamo arrivati più stanchi però penso che voglia impegno e determinazione ci siano state. Abbiamo fatto un errore che abbiamo pagato caro e secondo me c’è stata grande reazione. Menomale che abbiamo pareggiato perchè due sconfitte su due sarebbero state pesanti"

Infortunati: "Sicuramente abbiamo il palco di infortunati e speriamo di recuperarli al più presto perchè ci devono dare e ci daranno una grande mano. Detto ciò adesso dobbiamo riposare per 5/6 giorni e poi si torna a Bogliasco a lavorare e poi bisogna macinare per invertire la rotta come abbiamo fatto nelle ultime 7/8 partite, ma dobbiamo fare di più rispetto a queste due ultime partite».