Sampdoria: Eriksson al Ferraris il 5 maggio per la gara con la Reggiana, Manfredi inibito per 10 giorni

Da quando ha annunciato di essere gravemente malato, Sven Goran Eriksson ha cominciato un emozionante giro di saluto negli stadi che lo avevano applaudito. La Sampdoria, di cui fu allenatore dal 1992 al 1997 (vincendo la Coppa Italia 1994 e perdendo la successiva Supercoppa ai rigori con il Milan, arrivando in quello stesso 1994 al terzo posto in campionato, sfiorando la terza finale di Coppa delle Coppe nel 1995 arrendendosi ai rigori in semifinale all'Arsenal, chiudendo con la qualificazione Uefa nel 1997), lo ha invitato a Marassi per la partita con la Reggiana di domenica 5 maggio e il tecnico svedese ha accettato l'invito.

Sul fronte societario, il presidente Matteo Manfredi è stato sanzionato con dieci giorni di inibizione per il ritardo nel deposito della documentazione per il passaggio della Blucerchiati Spa, controllante della Sampdoria, alla società costituita appositamente in Lussemburgo. Dieci giorni anche a Marco Lanna, all’epoca presidente, per “omessa vigilanza”.