Sampdoria, "duello" su Accardi al Derby del Lunedì: Flachi contro tutti

"Tutti chiamano in causa la proprietà, Pirlo e Sottil e i giocatori, ma Accardi che ha costruito la squadra gode di una strana immunità: perché nessuna parla di chi ha costruito questa squadra?", ha detto Gessi Adamoli, commentando al Derby del Lunedì, in onda su Telenord, la difficile situazione dei blucerchiati, ad appena +1 dai play out di serie C.

A sostenere questa tesi anche Massimiliano Lussana: "Accardi ha sbagliato tutti i giocatori, ha sbagliato a confermare Pirlo e ha sbagliato a ingaggiare Sottil".

Furibonda la replica di Francesco Flachi: "Accardi in un mese e mezzo ha ricostruito la Samp, ditemi voi se non avreste preso questi calciatori: Silvestri, uno dei migliori portieri della serie A sino all'infortunio; Romagnoli, che l'anno scorso in A ha disputato una grande stagione; Venuti, capitano della Fiorentina; Bereszinsky, nazionale polacco con centinaia di partite in serie A; Akinsanmiro, un giovane di grandi prospettive; Coda e Tutino, i migliori attaccanti dell'ultima serie B. Dite che ha sbagliato gli allenatori? Può darsi, è umano anche lui, ma ora non venitemi a dire che dopo una partita Vieira è il miglior allenatore del mondo se no mi fate davvero incazzare...".

