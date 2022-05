Sampdoria, dopo Sabiri un altro colpo dall'Ascoli: occhi sul centrocampista Saric

di Marco Innocenti

Dopo il colpo Sabiri, in casa Sampdoria si guarderebbe ancora verso l'Ascoli per rinforzare la rosa che affronterà la prossima stagione. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano La Nazione, infatti, l'interesse dei blucerchiati sarebbe stato attirato dal centrocampista bosniaco classe 1997 Dario Saric. Il giocatore ha un contratto col club bianconero fino al 2023 e in questa stagione di Serie B ha collezionato 31 presenze in campionato, impreziosite anche da 3 reti e 4 assist.

Il problema, per la Samp, è che sul giocatore ci sarebbero anche altri club, prima fra tutte l'Atalanta che già nei prossimi giorni potrebbe farsi avanti e provare a giocare d'anticipo sulla concorrenza. Più defilate ma comunque alla finestra anche la Cremonese, appena tornata in Serie A, e il Modena. E pensare che per portarlo a Bogliasco potrebbe bastare una cifra intorno ai 4 milioni di euro.