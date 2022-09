Sampdoria, Di Silvio promette l'acquisto della società: "La trattativa è reale e solida"

Ieri in un'intervista fatta a Calciomercato.com è tornato a parlare Francesco Di Silvio, il produttore cinematografico interessato ad acquistare la Sampdoria.

"Io sono legato da un patto di riservatezza nei confronti dei miei competitors che mi impedisce di entrare nei particolari. Ma posso confermare che la trattativa per l’acquisto della Sampdoria è reale ed è solida. Se andrà in porto, come io confido che avvenga, la Sampdoria avrà di fronte un futuro importantissimo. Entrerebbe per la prima volta nel calcio italiano un investitore arabo dalle possibilità economiche enormi. Salvo Elliott e pochi altri finora le proprietà straniere in Italia non hanno combinato granché nel calcio. Noi potremmo invertire questa tendenza. Non siamo speculatori. Abbiamo visto l’affare, ovviamente, ma entriamo per restare e fare bene. Io sono una persona seria. Il brand Sampdoria è un brand internazionale, la società ha alle spalle una storia sportiva bellissima e per quanto bella possa essere una casa non la si acquista così per farlo… siamo ben consapevoli di quello che vogliamo fare. Il progetto, lo ripeto, è serio e solido. Al Thani non entra nella Sampdoria per fare speculazione ma per restare. Al Thani lo conosco da molti anni, ci siamo frequentati nei circuiti internazionali. Se lavori all’estero come lavoro io è facile imbattersi in personalità come lui. Se scendi al Principe di Savoia a Milano invece uno della famiglia Al Thani non lo incontri di certo. I tifosi della Sampdoria non dovranno aspettare molto per la chiusura dell'affare si parla di giorni, non settimane".