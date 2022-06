Sampdoria, Damsgaard alla tv danese: "Non vedo l'ora di non pensare più alla malattia"

di Marco Innocenti

Il giovane talento blucerchiato prova a buttarsi alle spalle il periodo buio. Stasera in campo contro la Francia in Nations League

Ha parlato all'emittente danese Tv2Sport, Mikkel Damsgaard, tornando anche sulla lunga malattia che l'ha tenuto lontano dai campi per un'intera stagione, portandolo anche a doversi ricoverare in ospedale. "È stato davvero difficile entrare e uscire dall’ospedale - ha detto il talento blucerchiato - avevo anche perso molti chili. È stata davvero una discesa, ma è bello tornare senza problemi. Non vedo l’ora di giocare a calcio e di non pensare di essere stato malato. Non vedo l’ora di tutte le cose belle che verranno".

E sul suo ritorno in campo: "Sono appena tornato, non ho giocato molto - ha aggiunto - Non sono sceso in campo in nessuna formazione titolare della Sampdoria, quindi sono un po’ sorpreso. Ma sono super felice e sono pronto al 100%. Non vedo l’ora di giocare un po’ di più e non vedo l’ora che arrivino le partite".