Sampdoria, convocati per la Cremonese: Kasami out, si rivede Verre

Ennesima tegola per la Sampdoria. Pajtim Kasami (nella foto) ha accusato un risentimento ai flessori e non è tra i convocati per la partita con la Cremonese, in programma domani sera 27 febbraio alle 20,30 a Marassi. Il centrocampista svizzero verrà valutato giorno per giorno in vista della prossima partita, col FeralpiSalò a Piacenza, domenica 3 marzo alle 16,15.

In compenso rientra Valerio Verre, da settimane escluso dai convocati per questioni legate al contratto. E' stato raggiunto l’accordo tra le parti per una rimodulazione del contratto con spalmatura dell'ingaggio; in attesa della ratifica formale Verre viene comunque riaggregato al gruppo.

Ecco la lista completa.

Portieri: Ravaglia, Stankovic, Tantalocchi.

Difensori: Barreca, Depaoli, Ghilardi, Giordano, González, Leoni, Piccini.

Centrocampisti: Askildsen, Benedetti, F. Conti, Darboe, Girelli, Pozzato, Verre, Yepes.

Attaccanti: Alesi, Álvarez, De Luca, Ntanda.