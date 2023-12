Sampdoria, con Feralpi e Bari per svoltare. Poi il mercato: Amione e Pedro Mendes nel mirino

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La Sampdoria si prepara alla partita di sabato alle 16,15 al "Ferraris" contro il Feralpi dopo le due vittorie consecutive con Lecco e Spezia. La squadra di Pirlo va a caccia di un tris che potrebbe davvero rilanciare le ambizioni dei blucerchiati, che il 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, troveranno sempre a Marassi il Bari per concludere un 2023 che ha messo insieme retrocessione in serie B, rischio fallimento del club, salvataggio in extremis e infine l'agognata ripartenza.

La Samp, in queste ultime due partite, dovrà ancora fare a meno di quattro giocatori: Pedrola, Barreca, Delle Monache e Ronaldo Vieira, il cui infortunio muscolare si è rivelato molto serio, oltre ai lungodegenti Borini e Ferrari. La speranza ma senza alcuna certezza è di averli a disposizione, dopo la sosta, per la trasferta del 14 gennaio a Venezia alla ripresa del campionato.

Ma intanto nel gruppo è tornato a pieno ritmo Leonardo Benedetti, che può rappresentare una pedina importante per il centrocampo, che da tallone d'achille della Sampdoria si sta rivelando un punto di forza con la crescita di Yepes, l'esplosione di Kasami e la sorpresa Giordano. I tifosi, anche grazie ai miniabbonamenti, contro Feralpi e Bari faranno certamente la loro parte nonostante il periodo festivo per sostenere una Samp trasformata rispetto a quella di inizio stagione.

La società nel frattempo si sta guardando intorno in vista del mercato di gennaio: Matteo Ricci e Antonio La Gumina, piuttosto ai margini del progetto di Pirlo, potrebbero essere utilizzati come pedine di scambio. Nel mirino per la difesa il ritorno del Bufalo, Bruno Amione, in prestito dal Verona. Mentre per l'attacco resta valida la candidatura di Pedro Mendes, 24 enne centravanti portoghese, scuola Sporting Lisbona, in forza all'Ascoli.