Sampdoria, Colley piace al Torino: può sostituire Bremer

di Edoardo Cozza

I granata interessati al gambiano se dovessero cedere il centrale brasiliano: Linetty può essere la pedina di scambio

Il Torino guarda in casa Samp per sostituire Bremer: il difensore brasiliano lascerà i granata (è nel mirino di Inter, Milan e Napoli) e Juric aspetta un sostituto affidabile in vista della prossima stagione.

L'idea che inizia a fare capolino è quella di Omar Colley, il difensore blucerchiato che rappresenta certamente uno dei pezzi pregiati della rosa di Giampaolo. Il prezzo richiesto è di circa 10 milioni di euro, ma potrebbe essere inserita una contropartita tecnica (non è un mistero che Linetty piaccia molto in casa Sampdoria) per abbattere la valutazione economica.