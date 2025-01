Sampdoria, Coda: "Fiduciosi e pronti a risalire, lo dobbiamo ai tifosi e alla società"

Massimo Coda, autore del gol del provvisorio vantaggio della Sampdoria a Brescia, ha espresso ottimismo riguardo alle possibilità di riscatto della squadra. Intervistato dai media ufficiali, l’attaccante blucerchiato si mostra fiducioso: la squadra sta assimilando i nuovi concetti tattici e la salvezza resta l’obiettivo primario.

Rammarico - Il match di Brescia ha visto un inizio promettente per la Sampdoria. "Siamo partiti fortissimo e nel primo tempo abbiamo provato delle giocate provate in allenamento in settimana", ha dichiarato Coda. La squadra ha messo in campo quanto lavorato durante la settimana, con il gol dell’attaccante che ha chiuso la prima frazione di gioco sul punteggio di 1-0. Nonostante questo, Coda ammette che sarebbe stato possibile fare anche qualcosa in più: "Forse potevamo fare anche qualcosa in più nel primo tempo".

Calo - Nella seconda parte del match, la Sampdoria non è riuscita a mantenere il vantaggio. Subito dopo l'inizio del secondo tempo, il Brescia ha trovato il gol che ha riequilibrato la partita, cambiando l'inerzia del gioco. "Nella ripresa ci eravamo detti di partire forte, purtroppo loro hanno trovato subito il gol ed è cambiata l'inerzia della partita", ha commentato Coda. Nonostante la difficoltà, la Sampdoria ha saputo resistere e strappare un punto prezioso, fondamentale per la morale.

Lavoro tattico - L’attaccante ha sottolineato che la squadra sta facendo progressi sotto il profilo tattico, adattandosi alle indicazioni dell'allenatore. "Durane le settimane stiamo assimilando i concetti che sono quelli di tenere palla per correre meno dietro agli avversari", ha spiegato Coda. Sebbene ci siano ancora margini di miglioramento, l’attaccante è convinto che la squadra riuscirà a uscire dalla zona critica, grazie a un lavoro costante e alla fiducia che cresce con i risultati.

Obiettivi - Coda è chiaro riguardo agli obiettivi della Sampdoria: "In queste diciassette partite che restano, in casa dobbiamo sbagliare il meno possibile e toglierci prima di tutto da questa zona che non ci compete". L’obiettivo primario resta la salvezza, ma l'attaccante mette l’accento sull'importanza di non accontentarsi, considerando che il club blucerchiato non merita di trovarsi in questa posizione. "Lo dobbiamo soprattutto a noi stessi e a tutti i tifosi che ci seguono", ha aggiunto Coda, rinnovando la sua fiducia per il futuro.

Futuro - La convinzione di Coda è che il gol sia un elemento fondamentale per il rendimento individuale e collettivo. "Fa bene, sia a me che agli altri attaccanti, fare gol ci aiuta a fare la settimana con una testa migliore", ha spiegato. L’attaccante spera di riuscire a trovare maggiore continuità nelle sue realizzazioni, contribuendo così al miglioramento della squadra nel campionato: “Non possiamo fare un campionato così".

