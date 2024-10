Sampdoria: Borini è un "caso", non convocato per Cesena

Fabio Borini non è partito con la squadra in pullman per Cesena e quindi la Sampdoria giocherà al "Manuzzi", domenica alle 17,15 contro i bianconeri romagnoli senza il suo attaccante più prestigioso. Borini, 34 anni, ingaggiato nell'estate 2023 su esplicita richiesta di Pirlo, nello scorso campionato ha totalizzato 9 gol in 24 presenze, mentre nella stagione in corso ha finora segnato un solo gol, peraltro molto significativo: la rete dell'1-1 nel derby di Coppa Italia, a pareggiare il vantaggio rossoblù di Pinamonti, consentendo ai blucerchiati di andare ai rigori e, vincendo 7-6, accedere agli ottavi. Ma in campionato è stato utilizzato solo 2 volte.

Con l'avvicendamento in panchina tra Pirlo e Sottil, Borini sembra così scivolato nelle gerarchie tecniche, alle spalle non solo di Coda e Tutino, ma anche di Sekulov e La Gumina, oltre che dello scalpitante Pedrola. Così è facile parlare di "caso", perché sembra ardua da motivare la rinuncia per scelta tecnica a Borini, che porta con sé un contratto importante e ha richieste adeguate al suo lignaggio. Di là dalle voci tutte da verificare, in Romagna la Sampdoria dovrà fare a meno del suo attaccante più titolato non privo di esperienza internazionale.