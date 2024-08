Sampdoria-Bari 0-0, cronaca e tabellino della partita

La Sampdoria, in dieci per quasi un'ora e mezza per l'espulsione di Vulikic, prende col Bari un punto che vale molto.i Andrea Sottil esordisce con un pari, grazie anche alla parata di Vismara sul tiro dal dischetto di Lasagna. Ora c'è la sosta e il nuovo tecnico potrà lavorare a fondo.



Il Doria parte incerto, il Bari segna ma Lasagna è in posizione di fuorigioco. Subito dopo Depaoli colpisce il palo con un destro a incrociare. Quindi Vulikic abbatte Lasagna ma Maresca lascia correre. Richiamato al Var per vedere l'azione, l'arbitro espelle Vulikic. Peggior iniizio non poteva darsi, la Sampdoria prova a riorganizzarsi ma combina poco. Ci prova Tutino dalla distanza, ma Radunovic para. Nel frattempo Sottil passa al 4-3-2 nella speranza di dare stabilità a una squadra in crescente confusione, poi entra Veroli per Meulensteen e la squadra passa a 3-4-2. Ma i blucerchiati non riescono a rendersi concreti e pericolosi. Alla mezz'ora colpo di testa di Mantovani, para Vismara. Sull'azione c'è un tocco di mano di Bereszynski e il Var richiama Maresca: calcio di rigore. Lasagna contro Vismara, para il portiere doriano. Pericolo scampato. All'horror si aggiunge il grottesco, con Ioannou che abbatte accidentalmente... Maresca. L'arbitro per fortuna si riprende. In avvio di recupero Favasuli impegna ancora Vismara in una difficile parata a terra. Il primo tempo finisce con una sola certezza: la squadra vista fino a Salerno non giocava contro Pirlo, era proprio questa.



In avvvio di ripresa, due cambi nel Bari: Lella e Falletti prendono il posto di Maita e Maiello. All'ora di gioco tocca a Sottil fare tre sostituzioni: Venuti, Akinsanmiro e Barrecaa l posto di Depaoli, Benedetti e Ioannou. Falletti fa venire i brividi al tifosi con una punizione a giro, col pallone di poco a lato e Vismara in ritardo. Il Bari prova a sfruttare la superiorità ma la Sampdoria ha aumentato la compattezza e lo spirito di sacrificio, per quanto la stanchezza cominci a farsi sentire. Occasionissima per il Bari con Manzari che in velocità angola troppo la conclusione, con il pallone a lato. La Sampdoria guadagna due calci d'angolo che non danno frutti concreti. Esce un esausto Coda a beneficio di Sekulov. Nei pressi del 90', Vismara salva la porta su Falletti. E al 94' Sekulov sfiora il gol, costringendo Radunovic a una parata a pugni uniti.



LA CRONACA

PRIMO TEMPO

2' fallo di mano di Tutino, Maresca interrompe l'azione.

5' Corner per il Bari, Benali prova il sinistro al volo, pallone alto.

7' Lasagna segna per il Bari, ma in fuorigioco minimo colto da Maresca e confermato dal VAR.

9' Depaoli prova il gancio al volo a incrocio e colpisce il palo.

11' Vulikic abbatte Lasagna ma Maresca lascia correre. Richiamato al Var per vedere l'azione, espelle Vulikic.

16' Ammonito Benali.

24' Ci prova Tutino dalla distanza, para Radunovic

28' Veroli prende il posto di Meulensteen.

31' Colpo di testa di Mantovani, para Vismara. Sull'azione c'è un tocco di mano di Bereszynski e il Var richiama Maresca. Calcio di rigore. Ma Vismara para il tiro dal dischetto di Lasagna.

46' Destro di Favasuli, Vismara blocca a terra.



SECONDO TEMPO

46' Due cambi nel Bari: Lella e Falletti per Maita e Maiello.

47' Nuova occasione per il Doria, Coda supera Radunovic ma il pallonetto lambisce l'esterno del palo sinistro.

48' Lella impagna Vismara che blocca a terra.

59' Tre cambi nel Doria: Venuti, Akinsanmiro e Barrecaa l posto di Depaoli, Benedetti e Ioannou.

62' Falletti fa venire i brividi al tifosi con una punizione a giro, col pallone di poco a lato e Vismara in ritardo.

66' Entra Lulic per Benali.

76' Occasionissima per il Bari con Manzari che in velocità angola troppo la conclusione, con il pallone a lato.

79' Entra Sekulov per Coda.

83' Sekulov propizia Tutino, che conclude a lato.

90' Vismara salva su un gancio malizioso di Falletti.

94' Sekulov sfiora il gol, costringendo Radunovic a una respinta a pugni uniti.





SAMPDORIA-BARI 0-0

SAMPDORIA (3-5-2): Vismara; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Depaoli (59' Venuti), Benedetti (59' Akinsamiro), Meulensteen (28' Veroli), Bellemo, Ioannou (59' Barreca); Tutino, Coda (79' Sekulov) (Ravaglia, Ferrari, Riccio, Kasami, Vieira, Yepes, La Gumina). All. Sottil.

BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Oliveri, Maita (46' Lella), Maiello (46' Falletti), Benali (66' Lulic), Favasuli (83' Sgarbi); Lasagna, Novakovich (63' Manzari) (Pissardo, De Giosa, Matino, Bellomo, Simic, Obaretin, Dorval). Allenatore: Longo.

ARBITRO: Maresca di Napoli. Assistenti: Dei Giudici di Latina e Trinchieri di Milano. Quarto ufficiale: Andeng di Cuneo. VAR: Serra di Torino. AVAR: Muto di Torre Annunziata.

NOTE: espulso al 14' Vulikic per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti Benali, Bellemo, Maiello, Ioannou, Mantovani, Akinsanmiro, Falletti. Spettatori: 23.233 di cui abbonati 19.405 rateo 195.258,61; paganti biglietti 3.828 incasso 69.781