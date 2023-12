Sampdoria-Bari 1-1, nel recupero Esposito evita un'altra beffa

La Sampdoria riacciuffa nel recupero il pari con il Bari. Nel finale di una gara noiosa e povera di spunti, il Bari segna in contropiede, innescato da una discesa di Gonzalez che perde palla, consentendo a Menez lo spunto per avanzare e servire Sibilli, il migliore dei suoi, che solo davanti a Stankovic non sbaglia. Sembra la fine ma Esposito, servito da Depaoli, trova il gol del pareggio nel recupero. Finiscono la partita e il girone di andata con una Sampdoria lontanissima dalla lotta per la serie A e nuovamente invischiata nella zona salvezza: occorrerebbe agire a fondo sul mercato, ma con il blocco legato alla situazione economica del club servirà molta fantasia. Finisce così questo 2023, che ha visto la salvezza della società ma la squadra mai così in basso.

I blucerchiati partono bene, sfiorando il gol con Benedetti, poi subiscono l'iniziativa del Bari che va vicino al vantaggio in un paio di occasioni con Edjouma, ma alla fine della prima frazione possono recriminare per la traversa colpita da Esposito su punizione dal limite. Si va all'intervallo con le due squadre che fin qui si sono soprattutto controllate, Nel Bari è Sibilli il più attivo, capace di mettere in difficoltà a più riprese la difesa doriana, mentre i blucerchiati vanno vicini al vantaggio con Benedetti e soprattutto con il calcio da fermo di Esposito.

In avvio di ripresa, Gonzalez diffidato si fa ammonire: salterà Venezia alla ripresa del campionato. Il Bari sembra più concreto e mette apprensione alla Sampdoria prima con Sibilli e poi con Di Cesare. La replica ancora a Esposito, che sfiora il palo da fuori area. Sempre il numero 7 del Doria prova dalla distanza, imitato da Verre che prova la girata da dentro l'area. Ma la partita non si sblocca. Gioco fermo per alcuni minuti dopo lo scontro fra Depaoli e Brenno, con il portiere barese che si fa applicare un bendaggio al ginocchio destro. Quindi spazio a Stojanovic e La Gumina al posto di Verre e De Luca, ancora una volta deludenti. La gara ristagna, in attesa che accada qualcosa. Nel finale il Bari sembra avere più energie e guadagna campo, segnando però in contropiede: Gonzalez si spinge in avanti ma perde palla, innescando il contropiede di Menez che serve Sibilli che solo davanti a Stankovic non sbaglia. Ultimi secondi di gara con il Bari in dieci per l'espulsione di Menez. Ma il miracolo non riesce che a metà.