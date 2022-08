Sampdoria-Atalanta 0-2, Toloi e Lookman affondano la squadra blucerchiata

di Marco Innocenti

Bergamaschi in vantaggio dopo il goal annullato a Ciccio Caputo e il palo colpito da Maehle

Parte con una sconfitta il campionato della Sampdoria. La squadra blucerchiata perde in casa 0-2 dall'Atalanta.

La squadra di Giampaolo non demerita, costruisce anche buone occasioni da gol è ed è anche sfortunata in un paio di circostanze. Gli ospiti passano all'incasso.

Il tabellino:

RETI: nel pt 26' Toloi, nel st 49' Lookman.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero, Bereszynski (12' st Depaoli), Ferrari (45' st Murillo), Colley, Augello, Vieira, Leris (30' st Quagliarella), Sabiri, Rincon, Djuricic (12' st Verre), Caputo (12' st De Luca). (30 Ravaglia, 4 Villar, 23 Gabbiadini, 28 Yepes, 29 Murru, 31 Malagrida). All.: Giampaolo.

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi (27' st Scalvini), Okoli, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle (27' st Zortea), Pasalic (38' st Malinovskyi), Muriel (18' st Lookman), Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 10 Boga, 22 Rugeri). All.: Gasperini. Arbitro: Dionisi di L'Aquila. Angoli: 3-2 per la Sampdoria.

NOTE: Ammoniti: Ferrari, Okoli, Pasalic, Verre , Sabiri, De Roon, Zortea, Hateboer per gioco scorretto, Quagliarella per proteste.

Partenza col turbo per la Sampdoria con Sabiri che innesca benissimo Leris ma il blucerchiato si fa recuperare e l'azione sfuma. L'Atalanta reagisce con Zapata, il cui tiro finisce fuori bersaglio ma poi ci pensa Ciccio Caputo. Il vantaggio blucerchiato però finisce nel mirino del Var. Dionisi va a rivedere l'azione e annulla tutto. Leris si sarebbe aiutato troppo con un braccio nel duello fisico con Maehle: si resta sullo 0-0. Al 21' è di nuovo l'Atalanta a rendersi pericolosa con il palo colpito da Maehle al termine di un'azione avvolgente sulla destra.

Al 27' L'Atalanta passa: percussione sulla sinistra di Zapata che si libera del marcatore diretto e poi pennella sul secondo palo dove c'è Pasalic, torre di testa e palla per Toloi che, in spaccata, insacca alle spalle di Audero.

Secondo tempo

58' Entra Depaoli esce Bereszynski

58' Fuori anche Caputo per De Luca

70': Sabiri calcia fortissimo ma la palla si stampa sul palo

89' LOOKMAN segna per l'Atalanta ma il Var annulla. La Samp spinge alla ricerca del pareggio

Recupero: 6'

95': Gol dell'Atalanta! Contropiede di Malinovskyi che serve Lookmann che mette a sedere Colley e poi si smarca da Vieira e batte Audero