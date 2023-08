Sampdoria, arriva in prestito dalla Juve il difensore Facundo Gonzalez. Leris verso lo Stoke City

Sia pure tra i paletti dell'indice di liquidità e del tetto agli stipendi, il calciomercato della Sampdoria si muove. Dalla Juventus, infatti, è in arrivo in prestito Facundo Gonzalez, difensore uruguaiano che il club bianconero aveva prelevato dal Valencia, dove aveva collezionato 59 presenze nella squadra B.

Facundo Gonzalez è un centrale alto 1,93 centimetri e ha appena computo 20 anni. Ha vinto il Mondiale under 20 con l'Uruguay. Sempre sul fronte degli arrivi, lunedì sono in agenda le visite mediche per l'attaccante Sebastiano Esposito, preso dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A. Rinnovo del contratto in vista per Fabio Depaoli, che firmerà sino al 2028.

Per quanto riguarda le uscite, Mehdi Leris è vicino al trasferimento in Championship allo Stoke City che ha superato la concorrenza del Monza. A Terni, pertanto, considerata l'assenza dell'acciaccato Borini, è probabile che Pirlo si affidi al tridente formato da La Gumina, Delle Monache e Pedrola.