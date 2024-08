Sampdoria-Andrea Mancini: l'avventura è durata un solo anno, la società "Rispettiamo la sua decisione"

Come anticipato da Telenord, Andrea Mancini (foto gentile concessione UC Sampdoria) lascia ufficialmente la Sampdoria dopo un anno da direttore sportivo a fianco dello "Head of Performance" Nicola Legrottaglie. Il figlio di "Bobby Gol", oggi ct dell'Arabia Saudita, è pronto a firmare con il Barcellona, come componente dello staff del ds Deco.

L'annuncio ufficiale è dato dalla società blucerchiata con una nota: "Andrea Mancini ha espresso la volontà di non proseguire il rapporto di collaborazione con il nostro club. Rispettiamo la sua decisione e desideriamo esprimergli la nostra gratitudine per il prezioso impegno dimostrato durante la scorsa stagione. A nome del presidente Matteo Manfredi e di tutta la società rivolgiamo ad Andrea il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto con passione e dedizione. Gli auguriamo inoltre il meglio per il prosieguo della sua carriera, con l’auspicio di vedere realizzati tutti i suoi futuri successi. Ciao Andrea, sarai per sempre uno di noi".