Sampdoria, andamento lento: nel girone di ritorno è terzultima

di Edoardo Cozza

Nove i punti conquistati dai blucerchiati nella seconda metà di campionato: peggio hanno fatto solo Empoli e Venezia. Tanti anche i gol subiti: sono 21

La sconfitta della Sampdoria contro la Salernitana ha fatto suonare più di un campanello d'allarme in casa blucerchiata. Sono ancora 7 i punti sulla zona salvezza (anche se il Venezia deve recuperare una partita), ma Giampaolo e i suoi ragazzi hanno bisogno di un'accelerata per non arrivare col patema d'animo al finale di campionato.

A pesare nell'economia della stagione un girone di ritorno dall'andamento molto lento: considerato solo le partite giocate dalla 20^ giornata in poi, i blucerchiati sarebbero retrocessi con un terzultimo posto, frutto di 9 punti (3 pareggi e 11 sconfitte). Peggio hanno fatto solo il Venezia con 5 punti (in 13 gare) e l'Empoli, mai vittorioso nella seconda metà di campionato (7 pari e 7 sconfitte).

Pesano anche i numeri della difesa: i 21 gol subiti in 14 incontri rendono la Sampdoria la quinta squadra più battuta del torneo nel girone di ritorno. Numeri peggiori solo per le "solite" Empoli e Venezia, ma anche Salernitana e Sassuolo che, però, hanno segnato più reti e hanno conquistato più punti dei blucerchiati.