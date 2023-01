Sampdoria, anche Matteo Saba Holding ritira l'offerta: "Proposta come quella del gruppo Barnaba, non andiamo avanti"

Dopo Merlyn Partners, anche la Matteo Saba Holding ritira la propria proposta per l'acquisto della Sampdoria. L'annuncio arriva con un comunicato ufficiale: "In virtù dei recenti aggiornamenti per quanto riferibile alla Società UC Sampdoria SPA, avendo preso atto delle proposte ricevute dalla stessa, tutte reputate non in linea con l’aspettativa dell’azionista di riferimento, ovvero per il tramite del Trust nella persona del Dr Vidal, per ultima, quella del fondo Merlyn Partner, rappresentata dal Dr Barnaba, avendo noi come MSH in corso di formalizzazione un’offerta sulla base dei medesimi importi e modalità, di concerto con il Board of Director della MSH abbiamo decretato di non voler attuare alcuna operazione e/o formalizzazione di offerta di natura vincolante".