Sampdoria, Albisetti: "La causa non risolta con Ferrero tiene la società in un limbo"

"La causa non chiusa, almeno sino al 22 ottobre prossimo, con Massimo Ferrero tiene la Sampdoria in un limbo. Lui ha "promesso" litigiosità e così sarà, poiché reclama gli stipendi non ricevuti. Sui compensi agli amministratori, che vengono stabiliti dai soci se non sono messi a statuto, la giurisprudenza dà interpretazioni differenti sul fatto che siano assimilabili a quelli da lavoro dipendente o meno, quindi è probabile che sarà la giudice Daniela Marconi di Milano a decidere. Nel frattempo, però, la partita tra la nuova proprietà e l'ex patron non è chiusa".

Lo ha spiegato a Forever Samp il consulente finanziario e docente di economia (nonché grande tifoso blucerchiato) Roberto Albisetti. Ecco una parte del suo intervento, la trasmissione integrale è disponibile on demand nella sezione dedicata sul sito telenord.it.

Va precisato che l'operazione di acquisto della Sampdoria da parte del gruppo guidato da Matteo Manfredi non è più in discussione, con l'accordo firmato dal trustee Vidal è andata in porto e il 22 ottobre ci sarà la ratifica in Tribunale. La questione degli stipendi di Ferrero, come sottolineato da Albisetti, viaggia su un binario differente e darà luogo a ulteriori cause da affrontare e risolvere.