Sampdoria, Albisetti: "Chiederei a Manfredi quanto ha messo del suo patrimonio personale in Gestio Capital"

"Andrea Radrizzani probabilmente è uscito dalla Sampdoria per questioni legate alle sue attività in Italia, altrimenti lui avrebbe avuto il know how maturato con il Leeds in Inghilterra nonché le risorse per fare bene anche qui. Ma ora bisogna confrontarsi con chi c'è a gestire le redini della società, ovvero Matteo Manfredi. Al quale chiederei quanto ha investito in Gestio Capital - e conseguentemente nella Samp - del suo patrimonio personale. Normalmente, infatti, gli investitori nei Fondi richiedono che il Fund Manager, cioé il gestore del Fondo stesso, in questo caso Manfredi, co-partecipino all'investimento".

Lo ha spiegato al Derby del Lunedì, in onda su Telenord, Roberto Albisetti, esperto di finanza nazionale e internazionale (tra le varie esperienze professionale ha lavorato in Sace con Mario Draghi e poi alla Banca Mondiale) e docente di Economia all'Università.

Vi proponiamo un estratto del suo intervento, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata al Derby.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.