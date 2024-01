Sampdoria, Albisetti a Telenord: "Irrilevanti le ultime mosse di Ferrero e Vidal, possibili problemi dalle inchieste sui vecchi bilanci"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Non credo la società Sampdoria possa aver problemi dall'ultimo ricorso, con Ferrero in linea col suo personaggio e un Vidal, persona di grande esperienza, che mi ha sorpreso per questa decisione di ricorrere alla magistratura milanese a sette mesi dalla transazione". Così l'economista Roberto Albisetti, nel corso della rassegna stampa quotidiana di Telenord.

"Direi che sono altri i fronti di incertezza sul cammino dell'accoppiata Radrizzani-Manfredi, che stanno andando avanti nella ristrutturazione del debito e nel nuovo piano della società. Potrebbe esserci un grosso ostacolo sulla loro strada, in relazione agli esiti dell'indagine per falso sui bilanci degli anni passati. E poi c'è questa mossa di Ferrero che punta a ottenere qualche soldino in più, non credo sia interessato a rientrare, le ultime iniziative - conclude Albisetti - sono solo una mossa tattica non solo sua ma di Vidal, per quel che ne sappiamo può anche darsi che Ferrero non abbia pagato Vidal".