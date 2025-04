Sampdoria: addio a Bolaño, meteora blucerchiata agli albori dell'era Garrone

Jorge Eladio Bolaño, ex calciatore della nazionale colombiana e di diverse squadre italiane tra cui Parma, Sampdoria, Lecce e Modena, è venuto a mancare all'età di 47 anni a causa di un problema cardiaco, mentre stava trascorrendo una festa in famiglia a Cúcuta. Dopo il suo debutto con lo Junior de Barranquilla nel 1993, nel 1999 si trasferì al Parma, dove sarebbe rimasto complessivamente per sette stagioni.

Nel 2002 passò alla Sampdoria, uno dei primi acquisti nella nuova gestione di Riccardo Garrone, Giuseppe Marotta e Walter Novellino. Arrivato in prestito, Bolaño non riuscì a scendere in campo con la maglia blucerchiata in partite ufficiali, a causa di un infortunio al crociato subito in estate. Il suo posto a centrocampo venne preso dal ventenne Angelo Palombo. arrivato svincolato dalla Fiorentina fallita per diventare un pilastro della squadra del futuro.

L’anno seguente Bolaño tornò al Parma, poi si trasferì al Lecce e chiuse la sua carriera europea con il Modena. Nel 2010 fece ritorno in Colombia per giocare con il Cúcuta Deportivo, dove terminò la sua carriera da calciatore nel 2013. Fino all'anno scorso, Bolaño faceva parte dello staff tecnico della nazionale giovanile Under 17 della Colombia.

