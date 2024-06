Sampdoria: Accardi in visita alla sede dell'Inter, in agenda Leoni, Stankovic e alcuni giovani nerazzurri

Pietro Accardi, direttore sportivo della Sampdoria, è andato a Milano nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione. Molti gli argomenti in agenda, a partire dal possibile ritorno, ancora in prestito, di Filip Stankovic che però interessa anche al Venezia che avrebbe la possibilità di farlo giocare in A. Il ds blucerchiato avrebbe sondato la dirigenza nerazzurra anche per altri giovani da ingaggiare in prestito, a partire da Pio Esposito, fratello di Sebastiano che l'Inter ha ripreso dal Doria e dirottato a Empoli.

Molto per non dire tutto ruota attorno a Giovanni Leoni, che piace a molti club compresi Inter e Fiorentina. L'Inter potrebbe acquistarlo per lasciarlo in prestito al Doria ancora per la prossima stagione, ma non c'è intesa sulla valutazione economica. Per la società blucerchiata, che lo ha appena riscattato dal Padova per 1,5 milioni, Leoni vale non meno di 7 milioni e la pretesa comprende una percentuale sulla futura rivendita.