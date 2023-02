Sampdoria, a breve decisione delle banche sul prestito

Potrebbe arrivare già nella giornata di domani il via libera dalle banche con il prestito da concedere alla Sampdoria per rispettare la scadenza del 16 febbraio, quando i blucerchiati dovranno pagare 11 milioni di euro in stipendi per le ultime tre mensilità a giocatori e staff tecnico.

Non è ancora stato definito se l'intero importo sarà erogato dalle banche o ne verrà prestata soltanto una parte, considerato che il Club ha incassato dal mercato una cifra leggermente superiore ai 6 milioni grazie alla cessione di Sabiri alla Fiorentina (in prestito a Genova fino a giugno), Colley al Besiktas e il riscatto di Torregrossa da parte del Pisa. I componenti del CdA sono al lavoro per raggiungere un'intesa soprattutto con Banca Sistema, la principale creditrice del Club. Nell'operazione, non è previsto che venga utilizzato il paracadute concesso dalla Lega alle squadre che retrocedono in serie B.