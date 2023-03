Sampdoria, 22 convocati da Stankovic: recuperato Gunter, c'è Quagliarella

Sono stati diramati i nomi dei giocatori della Sampdoria convocati da mister Dejan Stankovic per la sfida contro la Salernitana di domani pomeriggio. Sono 22 i calciatori inseriti in lista, in difesa il serbo recupera Gunter dopo l'infortunio, in attacco chiamato in causa Montevago e Quagliarella. Out Gabbiadini per squalifica e Lammers per infortunio, assenti anche Ilkhan e Murillo.

La lista

PORTIERI - Audero, Ravaglia, Turk

DIFENSORI - Amione, Augello, Gunter, Murru, Nuytinck, Oikonomu, Zanoli

CENTROCAMPISTI - Cuisance, Winks, Leris, Malagrida, Paoletti, Rincon, Sabiri, Yepes

ATTACCANTI - Montevago, Jesé Rodriguez, De Luca, Quagliarella