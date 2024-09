Samp-Juve Stabia a rischio porte chiuse, appello social di tifosi delle Vespe: "Ci togliete un sogno"

La possibile disputa a porte chiuse di Sampdoria-Juve Stabia amareggia anche i tifosi delle "Vespe", molti dei quali erano pronti a salire a Marassi. L'ultimo e unico precedente a Genova tra blucerchiati e Juve Stabia risale al campionato 2011/'12, quando il 9 dicembre la squadra campana si era portata in vantaggio con un gol di Marco Sau, futuro blucerchiato sia pure in modo fugace, per essere raggiunta allo scadere da un gol di Nicola Pozzi. Adesso a Castellammare, città natale di Fabio Quagliarella, si preparava un vero e proprio esodo a Marassi, in occasione della partita di venerdì 4 ottobre alle 20,30 a Marassi: prospettiva messa a rischio dal giro di vite in vista.



Così ha fatto il giro dei social il messaggio amareggiato e polemico di due giovani tifosi stabiesi: "Ciao, siamo Alessandro e Vincenzo. Siamo due tifosi della Juve Stabia. Nel 2011, quel 9 dicembre, quello in cui Marco Sau illuminava Marassi e l’Italia intera, avevamo 12 e 10 anni. Eravamo a casa perché troppo piccoli per essere su quegli spalti dove la tifoseria stabiese gridò il suo amore per i colori gialloblù. Sono 13 lunghi anni che aspettiamo. 13 anni di sofferenze e gioie, 13 anni sperando di poter tornare in uno stadio da Serie A a tifare per i nostri colori".



"Eravamo pronti, prontissimi, avevamo già preso i biglietti dell’aereo, già prenotato il b&b, già organizzato la trasferta. La bramavamo, era pronta da settimane. E ora? Ora cosa? Ora ce la state togliendo per il capriccio di qualche tifoso che non riesce a vedere il calcio come uno sport, che lo vede come un’occasione per scontrarsi, picchiare indistintamente. Ecco, avete tolto un sogno - conclude la lettera - a noi, due ragazzi cresciuti nel sogno e nel segno di una Juve Stabia ad alti livelli. Grazie. Grazie davvero".