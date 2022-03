Samp, domani tifosi a Bogliasco per l'allenamento. Ma senza l'auto

di Redazione

Porte aperte al "Mugnaini". Il Comune di Bogliasco ha ordinato la chiusura di via Marconi alle vetture dei non residenti. Si potrà invece salire con le due ruote

Domani porte aperte per i tifosi blucerciati al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per l'allenamento in programma alle 10.30.

I sostenitori doriani – malgrado le difficoltà logistiche legate alla ristrutturazione del centro sportivo – potranno accogliere calciatori, mister e staff tecnico nel piazzale antistante l’ingresso degli spogliatoi.

Il Comune di Bogliasco ha emanato un’apposita ordinanza predisponendo il divieto di circolazione temporaneo degli autoveicoli in via Marconi dalle ore 8.45 alle ore 13.00.

Faranno eccezione i veicoli dei residenti, di altri autorizzati a diverso titolo e tutti i veicoli a due ruote (che potranno parcheggiare i propri mezzi sul piazzale del campo “3 Campanili”).