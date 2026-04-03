Il Ruolo delle donne medico

Negli ultimi anni la presenza femminile nella medicina è cresciuta in modo evidente, trasformando non solo la composizione della professione, ma anche il modo stesso di intendere la cura. Le donne medico oggi non sono soltanto professioniste della salute, ma protagoniste attive di un cambiamento culturale e scientifico che mette al centro la persona nella sua complessità.

In questo contesto si inserisce l’impegno dell’Associazione Italiana Donne Medico, una realtà storica che da oltre un secolo lavora per valorizzare il contributo delle donne nella medicina e promuovere una maggiore attenzione alle differenze di genere. L’associazione rappresenta un punto di riferimento importante per tutte le professioniste che vogliono crescere, confrontarsi e incidere concretamente nel sistema sanitario.

A livello territoriale, esperienze come quella di Monica Puttini, presidente AIDM di Genova, testimoniano come la leadership femminile sia sempre più presente e attiva. Accanto a lei, figure come Alba Zolezzi, già presidente, continuano a contribuire allo sviluppo dell’associazione e alla diffusione dei suoi valori. A livello nazionale, la guida di Concetta Laurentaci rafforza ulteriormente il ruolo dell’AIDM nel panorama sanitario italiano.

Un esempio concreto di questo impegno è rappresentato dai convegni e dagli incontri organizzati sul territorio, tra cui un importante appuntamento dedicato alla tutela della salute e dei diritti delle donne. In queste occasioni si affrontano temi fondamentali come la prevenzione, la violenza di genere, il supporto psicologico e l’accesso alle cure, offrendo strumenti utili sia ai professionisti sia alla popolazione. Questi momenti di confronto dimostrano quanto sia importante il contributo delle donne medico non solo nella cura, ma anche nella sensibilizzazione e nell’aiuto concreto alle donne in difficoltà.

Uno degli ambiti in cui il contributo delle donne medico è particolarmente significativo è quello della medicina di genere. Questo approccio riconosce che uomini e donne possono manifestare malattie in modo diverso e rispondere diversamente alle terapie. Promuovere una medicina più attenta a queste differenze significa migliorare la qualità delle cure e rendere il sistema sanitario più efficace e giusto.

Nonostante i progressi, il percorso delle donne in medicina non è privo di ostacoli. La difficoltà nel conciliare carriera e vita privata, la minore presenza nei ruoli di vertice e la persistenza di alcuni stereotipi rappresentano ancora sfide concrete. Tuttavia, proprio attraverso il lavoro di rete, la formazione e il sostegno reciproco, associazioni come l’AIDM contribuiscono a superare queste barriere.

Oggi le donne medico sono sempre più protagoniste non solo nella pratica clinica, ma anche nella ricerca, nella prevenzione e nell’educazione alla salute. Il loro approccio, spesso orientato all’ascolto e alla globalità della persona, arricchisce la medicina e la rende più umana.

Il ruolo delle donne medico, quindi, non è solo in crescita: è diventato indispensabile per costruire una sanità più moderna, inclusiva e capace di rispondere ai bisogni reali delle persone.

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