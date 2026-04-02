Dal dolore a un atto d'amore nella lotta contro il cancro

Ci sono storie che lasciano un segno indelebile, capaci di trasformare il dolore più profondo in una forza che unisce e costruisce. È da una di queste storie che nasce l’associazione TuttiperAtta, fondata nel ricordo di Agata, per tutti “Atta”, una bambina che con il suo coraggio ha insegnato il vero significato della resilienza.

Atta si ammala a soli 18 mesi di neuroblastoma, un tumore infantile aggressivo che la costringe a un lungo e difficile percorso di cure. Per due anni combatte con una forza straordinaria, affrontando ospedali, terapie e momenti durissimi con una determinazione che colpisce chiunque la incontri. A tre anni e mezzo, la sua lotta si conclude, ma ciò che lascia è un’eredità immensa fatta di amore, esempio e speranza.

Da quella perdita nasce una scelta: non fermarsi al dolore, ma trasformarlo in qualcosa di concreto. Così prende vita TuttiperAtta, un’associazione composta interamente da volontari, amici e familiari di Agata, uniti dal desiderio di stare accanto ai bambini malati e alle loro famiglie.

A guidare questa realtà sono figure profondamente legate ad Atta e alla sua storia. Maurizio Masi, presidente dell’associazione e padre di Agata, è il motore instancabile di questo progetto: la sua esperienza personale si traduce in un impegno quotidiano per offrire supporto e opportunità a chi affronta la malattia. Accanto a lui Alessandra Tegaldo, madre di Agata e membro del consiglio direttivo, che porta nell’associazione sensibilità, forza e una visione attenta ai bisogni concreti delle famiglie. Fondamentale è anche il contributo della dottoressa Laura Tegaldo, pediatra e zia di Agata, che affianca l’impegno umano con competenze professionali, offrendo uno sguardo prezioso sul mondo della cura e dell’assistenza pediatrica.

Da oltre cinque anni, TuttiperAtta si impegna nell’organizzazione di eventi e iniziative solidali. Tra queste spicca l’Attatrail, una camminata aperta a famiglie e runner che si svolge sui monti di Arenzano. Giunto alla sua decima edizione, l’evento ha saputo crescere nel tempo fino a coinvolgere, nelle ultime edizioni, più di mille partecipanti. Non è solo un appuntamento sportivo, ma un momento di condivisione e memoria, in cui ogni passo diventa un gesto di vicinanza verso chi lotta.

I fondi raccolti hanno permesso, nei primi anni, di sostenere diverse associazioni già attive sul territorio e, successivamente, di sviluppare progetti propri. Ogni iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: mettere al centro i bambini malati, garantendo loro cure, assistenza, accoglienza e momenti di leggerezza attraverso attività di intrattenimento.

TuttiperAtta è una realtà fatta di volontari, di amicizia e di impegno autentico. Un gruppo che crede nella forza dei piccoli gesti e nella possibilità di fare la differenza, un passo alla volta. Perché, come insegna la storia di Atta, anche dal dolore più grande può nascere un atto d’amore capace di continuare a vivere e a donare speranza.

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