Salone Nautico, il sopralluogo alla vigilia: "Unico al mondo, uno spettacolo per Genova"

"Sarà un salone nautico puntato sull'innovazione, sulla tecnologia e sull'ecosostenibilità, con l'ultimazione della banchina F abbiamo portato tutti i tre 'big' dei super yacht in un'unica banchina lineare". Così il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi durante un sopralluogo agli spazi espositivi sintetizza le novità del 62/mo del Salone nautico internazionale di Genova in programma da domani al 27 settembre. "Questo è un salone nautico unico al mondo nel suo genere, non ci sono altri saloni come noi, abbiamo i super yacht, la vela, i gommoni e gli accessori, siamo completi, mentre a tutti gli altri saloni manca qualcosa" ha sottolineato Cecchi.

"Il sistema della nautica ruota sempre di più attorno alla Liguria, dalla costruzione di questi gioielli del mare al loro stazionamento nei nostri porti turistici, fino alle nostre 77 Bandiere blu, che celebreremo nello stand della Regione Liguria al Salone nautico internazionale di Genova". Lo evidenzia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il sopralluogo. "Mi auguro che sia un salone dei record per le vendite e per i visitatori. - auspica Toti - Credo davvero che il salone di Genova stia diventando anno dopo anno un monumento all'integrazione di sistema che sta facendo della Liguria la capitale della nautica nel mondo, del turismo legato alla nautica e di tutto quello che ci gira intorno. Genova abbraccerà il salone con iniziative, feste di piazza, degustazioni e cultura, una straordinaria cinque giorni per l'intera Liguria".

"Dal salone nautico Genova si aspetta importanti ricadute dirette perché i visitatori scopriranno la nostra città non solo la manifestazione e soprattutto ricadute indirette, venire a Genova deve suscitare entusiasmo, che magari si ripeterà in giorni spesi in città nel prossimo futuro". Così il sindaco di Genova Marco Bucci durante l'ultimo giro di controllo alla vigilia della manifestazione. "Il salone si intreccia con il progetto del waterfront di Levante in corso di costruzione per quanto riguarda il 'real estate', il settore immobiliare, - rimarca - con aspetti positivi per quel che riguarda la vendita, l'affitto o la concessione delle nuove aree. La creazione del parco della Foce darà a Genova una valvola di sfogo incredibile con un parco sul mare come non c'è da nessuna altra parte al mondo. - continua Bucci - La partenza della gara per il nuovo parco e per circa 600 nuovi parcheggi è prevista a breve, mi aspetto che i lavori di costruzione possano iniziare verso il secondo trimestre 2023 con inaugurazione a fine 2024 ed Euroflora ad aprile 2025".