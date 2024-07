Salone Nautico di Genova, Stella(Confindustria Nautica):" Layout che rappresenterà i gioeilli del nostro made in Italy"

Il prossimo Salone Nautico di Genova, che si svolgerà dal 19 al 24 settembre "sarà un Salone ancora più ampio, ancora più rinnovato in termini di servizi e di accoglienza per espositori, per visitatori e sarà sviluppato all'interno di un layout che sarà sempre più consono e idoneo a rappresentare quelli che sono veri e propri gioielli del nostro made in Italy". Così Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, a margine della presentazione a Milano dello studio di Confindustria nautica e Deloitte 'The state of the art of the global yachting market'. La 64esima edizione del Salone Nautico internazionale di Genova si terrà nell'area del Waterfront di Levante. Per Stella si tratta di "una piattaforma assolutamente verticale e studiata proprio per ospitare un evento internazionale di massimo livello". Secondo la numero uno di Confindustria Nautica, il Salone "è lo strumento di marketing più potente che ha la nostra industria" e "è stato quello che ha accompagnato le nostre aziende in questo percorso di crescita, anche nei periodi più bui", ad esempio "è stato l'unico salone europeo ad aprire i battenti nel periodo del Covid. Quindi, non ha mai disatteso le promesse che ha fatto alla sua industria".