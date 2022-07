Saldi estivi, al via i primi acquisti: ogni famiglia spenderà circa 200 euro

di Christian Torri

Manuela Carena (Federmoda Confcommercio Genova): "In tanti negozi c'è stato un bel movimento. E' presto per fare bilanci ma è stata una buona partenza"

Oggi sono iniziati i saldi estivi in Liguria e dureranno fino al 16 agosto. Questa mattina, a Genova, in via XX Settembre i cittadini hanno iniziato a fare i primi acquisti. Per questa occasione il Comune ha deciso di rendere gratuiti i parcheggi nelle vie commerciali della città per i primi due fine settimana dei saldi. Dall'iniziativa sono escluse le Isole azzurre balneari, in corso Italia e vie limitrofe (via Piave, via Nazario Sauro, via Righetti, via Bovio, via Minzoni, via Galli, via Campanella, via Bruno, via del Tritone) e i parcheggi di Piazza della Vittoria.

Abbiamo sentito la vicepresidente vicario Federmoda Confcommercio Genova Manuela Carena che ha tracciato un primo bilancio sui saldi: "In questa prima giornata di saldi c'è stato un bel movimento in tantissmi negozi, è ancora presto per tirare le somme, però direi una partenza piuttosto buona. Ci si aspetta una spesa di circa 200 euro a famiglia, ma la data del 2 luglio è troppo in anticipo per i saldi per questo motivo noi confidiamo che venga posticipata".

"Riproponiamo un'iniziativa che ha riscosso l'apprezzamento dei cittadini e dei commercianti durante i periodi di saldi estivi, invernali e degli acquisti prenatalizi - spiegano gli assessori del Comune di Genova al Commercio Paola Bordilli e alla Mobilità Matteo Campora - in accordo con le associazioni di categoria, in questi primi weekend di saldi estivi, abbiamo stabilito, anche quest'anno, la sosta gratuita con l'obiettivo di garantire la piena possibilità di accesso agli esercizi commerciali sia per i genovesi sia per i tanti turisti che si registrano in città".