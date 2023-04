Sabelli a We Are Genoa: "Non deve importarci del Bari, ma solo di noi stessi"

"Del Bari non deve interessarci, andiamo avanti per la nostra strada e pensiamo solo a noi stessi". Lo ha detto a We Are Genoa, in onda su Telenord, il difensore del Genoa, Stefano Sabelli.

Il terzino ha anche raccontato il perché di un nuovo, curioso tatuaggio sulla schiena: "E' un po' macabro, ma mi piaceva...".

Nel video vi proponiamo in estratto dell'intervista a Sabelli, disponibile nella puntata di We Are Genoa on demand sul sito telenord.it.