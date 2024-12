Rsu Amiu, la Fit Cisl si conferma primo sindacato dell'azienda

FIT Cisl Liguria si conferma il primo sindacato in Amiu. Con 9 delegati eletti nelle elezioni RSU, la sigla sindacale mantiene il primato all’interno dell’azienda dal 2017. Un risultato che sottolinea il costante apprezzamento dei lavoratori verso l’impegno del sindacato nelle battaglie per la crescita occupazionale e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Risultato consolidato – “Siamo davvero orgogliosi di questo risultato,” ha dichiarato Umberto Zane, coordinatore regionale FIT Cisl Liguria per il comparto igiene ambientale. “È un riconoscimento da parte dei 1900 lavoratori nei confronti della nostra organizzazione sindacale, che ha saputo portare avanti istanze importanti per far crescere AMIU anche dal punto di vista occupazionale.”

Competizione serrata – Le elezioni sono state segnate da un tentativo della CGIL di conquistare il primato, ma il lavoro dei delegati FIT Cisl ha prevalso, confermando la leadership del sindacato. “Il grande impegno dei nostri rappresentanti è stato ancora una volta apprezzato da tutti i lavoratori,” ha sottolineato Zane.

Riconoscimento dai lavoratori – I 9 delegati eletti rappresentano la continuità di un percorso iniziato anni fa e che ha visto la FIT Cisl Liguria distinguersi per l’efficacia delle sue azioni sindacali. L’attenzione alla crescita occupazionale e al miglioramento delle condizioni di lavoro è stata la chiave del successo.

Amiu e futuro occupazionale – L’azienda, che impiega circa 1900 lavoratori, è un pilastro fondamentale per l’igiene ambientale in Liguria. FIT Cisl ha contribuito con proposte e interventi mirati per garantire stabilità e nuove opportunità di crescita. “La nostra organizzazione è sempre stata in prima linea per tutelare i diritti dei lavoratori e promuovere un miglioramento costante delle condizioni occupazionali,” ha concluso Zane.